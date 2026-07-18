a settembre a sarzana un festival della mente dedicato al fuoco

Dal 4 al 6 settembre a Sarzana si svolge la 23esima edizione del Festival della Mente, dedicata al tema “Fuoco”. La direttrice ha spiegato che il tema rappresenta sia la natura multidisciplinare dell’evento sia lo spirito del periodo attuale. L’appuntamento prevede incontri, conferenze e workshop aperti al pubblico. La manifestazione si svolge in varie sedi della città e coinvolge esperti di diversi settori.

L a Spezia, 17 lug. (askanews) – A Sarzana dal 4 al 6 settembre si tiene la 23esima edizione del Festival della Mente. La direttrice Benedetta Marietti l’ha presentata ad askanews, partendo dalla parola chiave “Fuoco”: “Perché – ci ha spiegato – da un lato riflette la nostra vocazione multidisciplinare, dall’altra esprime lo spirito del tempo. I relatori e le relatrici la declineranno in molti modi diversi, tra passato presente e futuro. Sono previsti 34 incontri e a inaugurare sarà padre Paolo Benanti che parlerà di intelligenza artificiale. Ci saranno molte poi voci femminili e molte voci internazionali”. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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