A fuoco un' officina meccanica a Saione

Notizia in breve

Un incendio ha interessato un'officina meccanica nel quartiere di Saione. Nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente questa mattina per spegnere le fiamme. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono stati impiegati diversi mezzi di intervento. L'edificio è stato evacuato durante le operazioni di spegnimento. La situazione è sotto controllo, nessuna altra struttura coinvolta.