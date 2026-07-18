A fuoco un' officina meccanica a Saione
Un incendio ha interessato un'officina meccanica nel quartiere di Saione. Nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente questa mattina per spegnere le fiamme. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono stati impiegati diversi mezzi di intervento. L'edificio è stato evacuato durante le operazioni di spegnimento. La situazione è sotto controllo, nessuna altra struttura coinvolta.
Arezzo, 18 luglio 2026 – A fuoco un' officina meccanica a Saione. Nessuna persona è stata coinvolta nell’incendio. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco stamani nel quartiere di Saione. I Vigili del fuoco del Comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti questa mattina, sabato 18 luglio per un incendio sviluppatosi all’interno di un'officina meccanica sita in via Vittorio Veneto. L’incendio è stato estinto dai Vigili del Fuoco i ntervenuti evitando la propagazione alle attività vicine. Nessuna persona coinvolta nell’incendio. Danni sono ancora in corso di valutazione. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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