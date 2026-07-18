Oggi pomeriggio alle 17, nel borgo medievale di Collalto Sabino, si terrà l’inaugurazione della nuova osteria “La Cantina dei Ribelli”. L’apertura rappresenta un intervento di recupero del patrimonio storico locale, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni e promuovere il rilancio del territorio. La struttura si trova nel centro del paese e si propone come punto di riferimento per la comunità e i visitatori. L’evento è aperto al pubblico e prevede un brindisi di benvenuto.

COLLALTO SABINO – Oggi pomeriggio, dalle ore 17, nel borgo medievale di Collalto Sabino (Rieti), sarà inaugurata la nuova osteria “La Cantina dei Ribelli”, un progetto che unisce recupero del patrimonio storico, valorizzazione delle tradizioni e rilancio del territorio. L’apertura della nuova osteria si inserisce nel programma della storica Sagra delle Cordicelle, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate collaltese, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali e della pasta tradizionale fatta a mano, le tipiche cordicelle. La manifestazione rappresenta ogni anno un importante momento di incontro per la comunità e richiama numerosi visitatori, offrendo un’occasione per riscoprire i sapori autentici della Valle del Turano e vivere il fascino di uno dei borghi più belli del Lazio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - A Collalto Sabino si inaugura la nuova osteria “La Cantina dei Ribelli”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Collalto Sabino: innovazione digitale e radici storiche al Borgo ConnessoNel borgo di Collalto Sabino, si stanno integrando soluzioni digitali per migliorare la vita quotidiana dei residenti e rendere il luogo più...

A Monza si inaugura la nuova gelateriaSabato 6 giugno, in via Cortelonga a Monza, apre una nuova gelateria della catena Gran Gelato.

Temi più discussi: Sagra delle cordicelle a Collalto Sabino; Inaugurazione della Cantina dei Ribelli a Collalto Sabino; Collalto Sabino entra nella rete dei Borghi Connessi: accordo con WINDTRE per la cultura digitale; La Cantina dei Ribelli inaugura a Collalto Sabino.

Inaugurazione della Cantina dei Ribelli a Collalto SabinoNewTuscia – COLLALTO SABINO – Sabato 18 luglio, dalle ore 17, nello splendido borgo medievale di Collalto Sabino (Rieti), a pochi chilometri da Roma, sarà inaugurata la nuova osteria La Cantina dei ... newtuscia.it

Meteo Collalto Sabino - Previsioni a lungo termineIl grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Tanto più vicino ... ilmeteo.it