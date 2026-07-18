La gara di F1 GP Belgio 2026 sarà trasmessa in chiaro su TV8 alle ore 15.00. Tra i piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton cercano di ridurre il divario in classifica con Kimi Antonelli. La Ferrari punta a recuperare posizioni nei confronti della McLaren nella classifica costruttori. La gara si svolgerà domenica e sarà visibile in diretta televisiva.

Nella gara di domani, tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton vorranno ridurre il gap in classifica rispetto all’italiano Kimi Antonelli, così come tra i costruttori vorrà fare la Ferrari nei confronti della McLaren: queste le due principali missioni sul taccuino del Cavallino Rampante. Per la Ferrari, infatti, il momento della verità arriverà domani, domenica 19 luglio, dalle ore 15.00, nella gara del GP del Belgi. Il decimo atto del Mondiale 2026 di F1 si correrà sul tracciato di Spa e sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Per la gara del GP del Belgio la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora la gara di F1 su TV8, GP Belgio 2026: programma in chiaro

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