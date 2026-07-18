A che ora la F1 su TV8 oggi GP Belgio 2026 | programma qualifiche in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1 si terranno sabato 18 luglio, dalle 16:00 alle 17:00, trasmesse in chiaro su TV8. La sessione durerà un'ora e vedrà i piloti sfidarsi per conquistare la pole position. Non sono previste altre sessioni di qualifiche o prove libere in questa giornata.

Le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2026 di F1 si disputeranno sabato 18 luglio dalle ore 16:00 alle ore 17:00. La domanda da un milione di dollari è se convenga realizzare la pole position oppure no. Di sicuro, partire più avanti possibile per affrontare l’imbuto della Source è un vantaggio, poiché il rischio di contatti è indubbiamente più basso di quanto non lo sia se si scatta da centro gruppo (nel qual caso, auguri). Però, poi, la materia si fa più complessa Raggiungere l’Eau Rouge e il Radillon già rende vulnerabili ai sorpassi. Soprattutto, il lunghissimo rettilineo del Kemmel è l’ideale per prendere la scia e tentare un attacco a Les Combes, dove si trattiene sempre il fiato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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