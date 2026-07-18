A Cagli si festeggia il ‘Ferraluglio’ | la tradizione si rinnova
A Cagli si celebra il “Ferraluglio”, con giovani che si riuniscono in Piazza Matteotti nelle prime ore del mattino durante il weekend di metà luglio. La tradizione si rinnova da alcuni anni, con gruppi di ragazzi che partecipano alla festa. La manifestazione coinvolge diverse persone e si svolge in modo spontaneo, senza autorizzazioni ufficiali, mantenendo viva la consuetudine locale. Nessuna altra attività o evento ufficiale è stato segnalato in relazione alla ricorrenza.
Cagli (Pesaro Urbino), 18 luglio 2026 – Da alcuni anni molti giovani di Cagli nel week end di metà mese si ritrovano in gruppo in Piazza Matteotti nelle prime ore della mattinata per dare inizio alla loro festa del "Ferraluglio". Indossano magliette in stile, con immagini e sfottò dedicati, realizzate appositamente per la ormai imperdibile ricorrenza. Dopo una prima sosta nelle vie del centro del paese, come da tradizione anche quest'anno si sono ritrovati tutti insieme nell'agriturismo di Ca Gione per il pranzo e un rinfrescante bagno in piscina. Ad ogni edizione aumentano le adesioni e quest'anno sono risultati all'appello dei responsabili ed organizzatori dell’evento in oltre sessanta giovani che allegramente hanno trascorso insieme l'intera giornata tra tanta musica e ottimo cibo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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