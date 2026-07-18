A caccia del gelato più buono Maestri in gara per la corona
Durante la prima sera della 21ª Festa del Gelato di Casalecchio, sono iniziati i concorsi tra maestri gelatieri che competono per il titolo del miglior gelato alla crema. La manifestazione, che durerà fino a una data ancora da definire, vede in gara diversi professionisti del settore. La competizione si svolge con assaggi pubblici e valutazioni da parte di giurie specializzate.
Quale sarà il gelato alla crema più buono della 21ª edizione della Festa del Gelato di Casalecchio che si è aperta ieri sera e che proseguirà fino a domenica? E, soprattutto, quale gelato alla crema delle sei gelaterie (Bottega G, Al Teatro, La Piazzetta, Cremeria Marconi, Cremeria sublime e La Dolce Lucia Arisbar) che da ieri sera partecipano al concorso "Vota il miglior gusto" e sottoporranno la propria creazione al giudizio anonimo e popolare dei visitatori (tre euro il contributo per i sei assaggi) nell’Area Gelato Experience della festa, si avvicinerà di più alla bontà mitica e proverbiale del gelato alla crema che Ivano Biagi ha... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Il gelato più buono d'Italia è emiliano: ecco la nuova classifica Top 100 di Dissapore
C’è la Festa del Gelato, dagli show cooking ai segreti dei maestriLa Festa del Gelato si svolge a Casalecchio di Reno dal 17 al 19 luglio, giunta alla 21esima edizione.