A caccia del gelato più buono Maestri in gara per la corona

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la prima sera della 21ª Festa del Gelato di Casalecchio, sono iniziati i concorsi tra maestri gelatieri che competono per il titolo del miglior gelato alla crema. La manifestazione, che durerà fino a una data ancora da definire, vede in gara diversi professionisti del settore. La competizione si svolge con assaggi pubblici e valutazioni da parte di giurie specializzate.

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Quale sarà il gelato alla crema più buono della 21ª edizione della Festa del Gelato di Casalecchio che si è aperta ieri sera e che proseguirà fino a domenica? E, soprattutto, quale gelato alla crema delle sei gelaterie (Bottega G, Al Teatro, La Piazzetta, Cremeria Marconi, Cremeria sublime e La Dolce Lucia Arisbar) che da ieri sera partecipano al concorso "Vota il miglior gusto" e sottoporranno la propria creazione al giudizio anonimo e popolare dei visitatori (tre euro il contributo per i sei assaggi) nell’Area Gelato Experience della festa, si avvicinerà di più alla bontà mitica e proverbiale del gelato alla crema che Ivano Biagi ha... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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C’è la Festa del Gelato, dagli show cooking ai segreti dei maestriLa Festa del Gelato si svolge a Casalecchio di Reno dal 17 al 19 luglio, giunta alla 21esima edizione.

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