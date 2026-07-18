A 24 anni scopre un tumore rarissimo | Pensavano fosse una massa adiposa

Da thesocialpost.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 24 anni, una persona ha scoperto di avere un tumore molto raro dopo che un rigonfiamento sul braccio era stato inizialmente identificato come una massa adiposa. La diagnosi è arrivata dopo approfondimenti medici, che hanno confermato la presenza del tumore. La persona aveva un lavoro stabile, un matrimonio in programma e vari progetti per il futuro prima di questa scoperta.

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Aveva appena 24 anni, un lavoro stabile, il matrimonio da organizzare e tanti progetti per il futuro. Poi un piccolo rigonfiamento sul braccio ha cambiato tutto. È la storia di Jackson Yuile, giovane australiano di Pakenham Upper, vicino a Melbourne, al quale è stato diagnosticato un rarissimo sarcoma alveolare delle parti molli, una forma di tumore che colpisce circa una persona ogni dieci milioni. La diagnosi arrivata dopo i primi dubbi. Jackson lavorava come responsabile di un’officina specializzata in marmitte e stava preparando le nozze con la fidanzata Nethanielle Ellis quando ha notato un nodulo sul braccio. In un primo momento i medici gli avevano detto che si trattava probabilmente di una semplice massa adiposa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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