"I risarcimenti ai parenti sono giusti? Per me è follia pura pensare che delle persone escono di casa per andare a rapinare e non per andare a parlare di Hegel o per andare a fare i filosofi o per andare a fare i pizzicagnoli o per andare a fare i gioiellieri, tutti mestieri onesti. Quindi vanno a fare i delinquenti e le famiglie dei delinquenti ottengono dalle persone oneste dei soldi.": Giuseppe Cruciani, ospite di Zona Bianca su Rete 4, ha commentato così il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour, provincia di Cuneo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Zona Bianca, Cruciani sul caso Roggero: "Follia pura, cosa deve mettere in conto il rapinatore"

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