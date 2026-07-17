Zendaya firma il no-makeup makeup più bello dell’estate e il suo make-up artist ha appena svelato tutti i segreti

Da metropolitanmagazine.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Zendaya ha sfoggiato un trucco naturale senza trucco durante un evento estivo, puntando su una pelle luminosa e ben curata. Il suo make-up artist ha rivelato che si tratta di un look semplice, che valorizza i lineamenti senza l’uso di prodotti appariscenti come eyeliner o ciglia finte. La tecnica si basa su un’applicazione accurata di prodotti per l’incarnato, evidenziando la texture e il colore naturale della pelle. Questo stile ha attirato l’attenzione come esempio di make-up minimalista.

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C’è chi pensa che per lasciare il segno sul red carpet servano eyeliner grafici, ciglia XXL e contour scolpiti. Poi arriva Zendaya e dimostra che basta una pelle luminosa fatta bene per rubare completamente la scena. Per la première newyorkese di The Odyssey, l’attrice ha sfoggiato un no-makeup makeup glow così perfetto da sembrare quasi irreale. Un look fresco, luminoso e super naturale che nelle ultime ore sta facendo il giro di TikTok e Instagram e che ha già tutte le carte in regola per diventare uno dei beauty trend dell’estate. Una dea greca. ma in versione skin-first. Durante tutto il press tour di The Odyssey, Zendaya e il suo team beauty hanno costruito un’estetica ispirata alla mitologia greca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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