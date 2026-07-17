Zaniolo-Milan può essere l' ora buona? I retroscena del passato

Il Milan ha seguito per anni Zaniolo, ma non ha mai concluso l'acquisto. La trattativa tra le parti non si è mai concretizzata. L'interesse del club milanese risale a diversi periodi, senza che siano stati firmati accordi ufficiali. La volontà di portare il giocatore in rosa si è ripresentata più volte, ma nessun passo avanti è stato fatto. La questione è rimasta nel limbo tra voci di mercato e tentativi di negoziazione mai finalizzati.

Il presunto corteggiamento tra il Milan e Nicolò Zaniolo non finirà mai. L'ex giocatore della Roma piace da moltissimi anni ma, per diverse motivazioni, il Milan non ha mai concretizzato l'affare. Oggi, però, il suo nome è tornato di moda dalle parti di Via Aldo Rossi a causa della sua rottura con l'Udinese dovuta a problemi economici. Ed è proprio qui che il Milan potrebbe inserirsi concretamente. Ma vediamo assieme tutti it tentativi passati. Milan-Zaniolo, svolta in vista?. Nell'estate del 2025, l'attaccane passa in prestito con diritto di riscatti all'Udinese. L'obiettivo è chiaro: rilanciare la sua carriera che, dopo Galatasaray, Atalanta e Fiorentina, sembrava prendere una piega negativa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Certi amori non finiscono, Zaniolo e il Milan vicini: perchè stavolta può essere quella buona

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