Tre posizioni di yoga sono state proposte per rafforzare il pavimento pelvico. Questi esercizi coinvolgono specifiche posture che richiedono sforzo muscolare e controllo della respirazione. La pratica mira a migliorare la tonicità dei muscoli pelvici e la stabilità della zona. Le posizioni sono state descritte come impegnative, richiedendo attenzione e precisione durante l'esecuzione.

Ci sono molte buone ragioni per allenare il pavimento pelvico. "La prima è che rafforzare quell'insieme di muscoli, legamenti e tessuti che chiude la parte inferiore del bacino significa dare solidità al basamento del cilindro centrale del corpo, costituito anche da diaframma, addome e muscoli profondi della schiena", spiega Laura Congestri, insegnante di yoga Navakara?a Vinyasa e titolare del Laya Studio di Roma. "Se la base è forte, tutto il sistema è più stabile, quindi la postura è migliore e c'è più controllo dei movimenti. E poi, secondo lo yoga, nel pavimento pelvico si trova il chakra della radice, o Muladhara Chakra, il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yoga: 3 posizioni (davvero toste) per rinforzare il pavimento pelvico

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