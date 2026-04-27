Dopo il parto, molte donne si chiedono se sia necessario intraprendere una riabilitazione del pavimento pelvico o se questa sia indicata solo in casi specifici come l’incontinenza. La domanda nasce dal desiderio di prepararsi al meglio per affrontare il periodo post parto e di conoscere quali interventi siano utili. La discussione riguarda le situazioni in cui la riabilitazione può essere raccomandata e quali siano le modalità più appropriate.

Salve dottore, dopo il parto bisognerebbe sempre affrontare una riabilitazione del pavimento pelvico o si fa solo in presenza di situazioni particolari come l’incontinenza? Sono incinta e vorrei informarmi sul post parto per affrontarlo nel migliore dei modi. Grazie mille Buongiorno signora, il pavimento pelvico sostiene vescica, utero e intestino. Durante gravidanza e parto queste strutture sono sottoposte a uno sforzo importante e possono risultare temporaneamente più deboli. La riabilitazione non è indicata solo se compaiono sintomi evidenti. Sempre più spesso viene proposta preventivamente per favorire un recupero completo. Il primo passo è una valutazione specialistica da ginecologi o fisioterapisti esperti.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Dopo il parto bisogna sempre fare una riabilitazione del pavimento pelvico?”

Esercizi prima settimana post parto guarigione diastasi e pavimento pelvico

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