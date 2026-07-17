Arezzo, 17 luglio 2026 – Il grande jazz arriva al Festival delle Musiche con " We Want Miles! ", il progetto che unisce il talento di Max Ionata alla forza espressiva della JOTC Open Orchestra, diretta da Francesco Giustini. L’appuntamento è fissato per mercoledì 22 luglio in Piazza Gamurrini, a Monte San Savino, con inizio alle ore 21:15. L’evento è a cura di Officine della Cultura, Comune di Monte San Savino e A.S. Monteservizi realizzato in collaborazione con l’Associazione Jazz on the Corner. Più di un semplice tributo, "We Want Miles!" è una rilettura originale dell'immenso patrimonio artistico di Miles Davis, una delle figure più rivoluzionarie della storia della musica del Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - We Want Miles! Al Festival delle Musiche il jazz guarda al futuro

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Marcus Miller about We Want Miles! Live at NN North Sea Jazz, Saturday 11 July

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