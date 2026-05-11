Zucchero tribute | al Miles Jazz Club concerto omaggio al cantautore canta Vito De Canzio

Al Miles Jazz Club si è tenuto un concerto dedicato a Zucchero Fornaciari, con l’interprete Vito De Canzio che ha riproposto alcuni dei suoi brani più noti. La serata ha visto una partecipazione di pubblico appassionato, con un’atmosfera intima e coinvolgente. La performance ha ripercorso le principali sonorità e i testi del cantautore, offrendo un omaggio musicale incentrato sull’universo artistico di Zucchero.

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