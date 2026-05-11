Zucchero tribute | al Miles Jazz Club concerto omaggio al cantautore canta Vito De Canzio

Da palermotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Miles Jazz Club si è tenuto un concerto dedicato a Zucchero Fornaciari, con l’interprete Vito De Canzio che ha riproposto alcuni dei suoi brani più noti. La serata ha visto una partecipazione di pubblico appassionato, con un’atmosfera intima e coinvolgente. La performance ha ripercorso le principali sonorità e i testi del cantautore, offrendo un omaggio musicale incentrato sull’universo artistico di Zucchero.

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Una serata intensa, viscerale e carica di emozioni dedicata all’universo musicale di Zucchero Fornaciari.Il blues mediterraneo, il soul italiano e le sonorità rock che hanno reso unico uno degli artisti più amati della musica italiana rivivranno sul palco del Miles Jazz Club in una veste elegante.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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