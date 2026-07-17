L’Italia e la Francia si sono concluse con un pareggio 2-2 nel match degli Europei volley U18 2026. Gli azzurri hanno recuperato da sotto nel quarto set, conquistandolo 25-23 con un muro di Bevilacqua su Ebagne Yon e un attacco di Meoni. La partita è poi approdata al tie-break, dopo che Mrozek aveva messo a terra un colpo in mezzo al muro. La sfida è rimasta equilibrata fino alla fine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 IL QUARTO SET VA ALL’ITALIA!! Bevilacqua piazza il muro su Ebagne Yon!! 24-23 ESCE LA PIPE DI MROZEK!! Set point Italia!! 23-23 Che attacco di Meoni che mette a terra una grandissima diagonale da posto due!! 22-23 Bravissimo Mrozek a piazzare la palla in mezzo al muro da posto quattro. La Francia ci ha provato con un challenge per l’invasione azzurra, ma non c’è nulla. 22-22 MUROOOOOOO!!! Storini dice di no a Mrozek!! Siamo in parità!! 21-22 ACE DI MANGINI!!! Questa volta il time-out è della Francia. Non è ancora finita ma i prossimi punti saranno fondamentali. 20-22 Ancora Massari! Sempre con un mani fuori da posto quattro! 19-22 Murato Bonnard che cerca l’attacco da seconda linea! Illini in campo per Mangini. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Francia 2-2, Europei volley U18 2026 in DIRETTA: rimonta clamorosa degli azzurri! Si va al tie-break!

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CEV U18 Volleyball European Championship 2026 - Cisterna di Latina: FRANCE vs BELGIUM

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