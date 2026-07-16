La Juve ' sgambetta' la Roma | preso lo svincolato Celik in bianconero fino al 2029

Da sportmediaset.mediaset.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha annunciato l'acquisto di Zeki Celik, svincolato dalla Roma dal 30 giugno. Il terzino turco, che sembrava vicino a un prolungamento con i giallorossi, è stato invece trasferito in bianconero fino al 2029. La trattativa si è conclusa con un accordo diretto tra il giocatore e il club torinese, senza coinvolgimento formale della squadra precedente.

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La Juve ha preso Zeki Celik. Il terzino turco, ufficialmente svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava a un passo dal trovare un nuovo accordo per prolungare la sua avventura in giallorosso, ma il blitz dei bianconeri ha scompaginato le carte e beffato il club capitolino. "Juventus Football Club S.p.A. - questo il comunicato dei bianconeri - comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Mehmet Zeki Çelik; a fronte del tesseramento del calciatore, saranno sostenuti oneri accessori per € 1 milione, pagabili durante l’esercizio. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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