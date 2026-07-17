Spalletti ha lasciato aperto uno spiraglio su Vlahovic durante la conferenza stampa, accennando a un possibile coinvolgimento del giocatore. La Juventus continua a muoversi nel mercato con colpi improvvisi e suggestioni che non si sono mai spente. La situazione del serbo resta al centro delle voci, senza conferme ufficiali. La squadra sembra pronta a intervenire, mantenendo alta l’attenzione su eventuali sviluppi.

di Mauro Munno . Il tecnico in conferenza ha tenuto uno spiraglio aperto al serbo. Il mercato della Juventus vive di colpi improvvisi e di suggestioni che non si sono mai del tutto spente. Tra queste, la più affascinante riguarda senza dubbio il futuro di Dusan Vlahovic. A contratto ormai scaduto, il centravanti serbo si trova formalmente libero, ma il suo legame con l’universo bianconero potrebbe non essere giunto al capolinea definitivo. Nella conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti ha affrontato l’argomento con la consueta schiettezza, lasciando uno spiraglio sorprendentemente aperto per un suo clamoroso ritorno a Torino. La stima... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il messaggio che gli ha mandato Spalletti tra le righe

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UFFICIALE: VLAHOVIC NON RINNOVA CON LA JUVENTUS! Solo questione di soldi E Spalletti che dirà

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