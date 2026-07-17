Un giovane marocchino è stato condannato a cinque anni e otto mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata e minacce con un machete. L’arresto è stato eseguito dopo un’indagine della Polizia di Stato, che ha raccolto prove contro di lui in un’area boschiva della zona. La vicenda riguarda un episodio di violenza avvenuto in un’area nota come “boschi della droga”.

5 anni e 8 mesi di reclusione, questa la condanna inflitta a un giovane marocchino per violenza sessuale aggravata nei boschi della droga di Rieti. L’uomo era stato arrestato dopo un’indagine condotta dalla Polizia di Stato, che aveva raccolto gravi indizi di colpevolezza a suo carico. I fatti risalgono all’aprile 2025, quando la vittima, una donna 30enne, era stata aggredita e violentata mentre si trovava in una zona boschiva della periferia reatina. Le indagini della Polizia di Stato a Rieti La denuncia e l'avvio delle indagini L'identificazione e la fuga dell'aggressore L'arresto a Napoli Le indagini della Polizia di Stato a Rieti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il caso ha avuto inizio nella notte del 14 aprile 2025. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Violenta una donna e la minaccia con un machete in un'area boschiva a Rieti, la condanna per uno spacciatore

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