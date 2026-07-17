Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Calitri dopo essere stato trovato nella stessa strada di casa dei genitori, nonostante un divieto di avvicinamento imposto dall’Autorità Giudiziaria. I militari lo hanno sorpreso mentre si trovava nel quartiere, violando le restrizioni stabilite. L’arresto è stato eseguito sul posto, e l’uomo è stato portato in caserma.

Calitri, si presenta a casa dei genitori nonostante il divieto: 40enne arrestato dai Carabinieri. Violato il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. I Carabinieri della Stazione di Calitri hanno arrestato un 40enne del posto ritenuto responsabile della violazione delle misure di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese. A darne notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. L’ennesima richiesta di denaro. Secondo quanto ricostruito dai militari, nella tarda serata di ieri l’uomo si è recato presso l’abitazione dei genitori per avanzare una nuova richiesta di denaro, nonostante le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria gli vietassero di avvicinarsi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Viola il divieto di avvicinamento ai genitori: arrestato 40enne a Calitri

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Invorio, viola il divieto di avvicinamento e tenta di entrare in casa dei genitori- arrestato

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