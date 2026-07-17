Viola il divieto di avvicinamento ai genitori | 40enne arrestato

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver violato il divieto di avvicinamento ai genitori e l’ordine di allontanamento dalla casa familiare. I militari hanno fermato il soggetto mentre si trovava in prossimità dei luoghi frequentati dalle persone coinvolte. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un provvedimento di restrizione emesso contro di lui. La persona è stata portata in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Carabinieri della Stazione di Calitri hanno tratto in arresto un 40enne del posto, ritenuto responsabile della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese. L’uomo, nella tarda serata di ieri, si è presentato presso l’abitazione dei genitori per l’ennesima richiesta di denaro, violando le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. L’immediato intervento dei militari dell’Arma ha consentito di sorprenderlo in flagranza di reato e di procedere al suo arresto. Al termine delle formalità di rito, il 40enne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Avellino e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinanzi al Giudice per essere giudicato con rito direttissimo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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