Nella notte a Villaricca, in corso Europa, un incendio ha danneggiato una saracinesca di un’attività in fase di apertura. Su un’altra serranda sono stati trovati quattro fori, probabilmente causati da colpi d’arma da fuoco. Le fiamme hanno provocato danni alla prima serranda, mentre la seconda presenta evidenti fori. Indagini in corso per chiarire le cause dell’incendio e i danni causati.

L’episodio è avvenuto nella notte in corso Europa, a Villaricca. Le fiamme hanno danneggiato una saracinesca, mentre su un’altra sono stati rinvenuti quattro fori verosimilmente riconducibili a colpi d’arma da fuoco. Notte di tensione a Villaricca, in provincia di Napoli, dove un incendio ha danneggiato un’attività commerciale di prossima apertura in corso Europa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villaricca e della sezione operativa di Marano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme hanno interessato una serranda del locale commerciale. L’incendio ha provocato danni alla saracinesca dell’esercizio, che non era ancora aperto al pubblico. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Villaricca, incendio contro un’attività di prossima apertura: trovati fori su una serranda

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