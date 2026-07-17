Vigile Domenico Mora fratello di Lele ferito a Legnago da un uomo fuggito all' alt della polizia come sta

Un agente della polizia locale è rimasto ferito durante un inseguimento a Legnago, in provincia di Verona, iniziato dopo che un motorino non si è fermato all’alt. L’uomo a bordo del motorino è fuggito e si è allontanato, mentre il vigile, fratello di un uomo ferito in un precedente episodio, è stato colpito durante il tentativo di fermarlo. L’inseguimento è proseguito senza ulteriori dettagli sulla sua conclusione.

Un agente della polizia locale è rimasto ferito a Legnago, in provincia di Verona, durante un inseguimento nato dopo il mancato rispetto dell’alt da parte di un uomo in sella a un motorino. L’episodio è avvenuto nella mattina del 16 luglio. Il vigile coinvolto è Domenico Mora, fratello di Lele Mora, ex agente dei vip. Vigile Domenico Mora ferito a Legnago, cosa è successo L'aggressione al fratello di Lele Mora Come sta Domenico Mora Le denunce dopo l’aggressione Vigile Domenico Mora ferito a Legnago, cosa è successo Secondo la ricostruzione riportata dal Corriere del Veneto, l’aggressione sarebbe avvenuta dopo l’invito a fermarsi da parte del vigile Domenico Mora ad un uomo che viaggiava su un motorino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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