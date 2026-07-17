Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 17 luglio 2026, il traffico sulla Roma–Fiumicino e sulla Tangenziale Est mostra code. La situazione più critica si registra sulla carreggiata interna del raccordo anulare, con rallentamenti significativi. Sul tratto urbano della via Cristoforo Colombo, si segnalano rallentamenti tra piazza Bologna e il centro città. Le informazioni sulla viabilità vengono aggiornate regolarmente dalla rete Astral infomobilità.

Astral infomobilità un assoluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo anulare in internal code per incidente tra Boccea Selva Candida prestare attenzione in esterna code per traffico intenso tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud più a nord sulla A12 Roma Tarquinia code e traffico intenso tra Torre in Pietra e Cerveteri Ladispoli in direzione Civitavecchia sulla A1 Roma Napoli incidente code tra la diramazione Roma sud San Cesareo verso Napoli e ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 dove ci sono code a partire dalla tangenziale est e fino a viale Palmiro Togliatti... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:40Alle 19:40 del 7 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo nella zona di Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 19:40Alle ore 19:40 del 7 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha segnalato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio.

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