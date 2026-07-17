Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 18 | 40

Da romadailynews.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il servizio di Astral Infomobilità segnala problemi sulla strada statale 12 di Roma, con aggiornamenti sulla viabilità alle 18:40 del 17 luglio 2026. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e possibili disagi sulla rete stradale della capitale e del Lazio. Non vengono indicati dettagli specifici sulle cause o sulla durata dei disagi. La rete stradale è monitorata per fornire aggiornamenti tempestivi ai cittadini.

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Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla 12 di Roma Tarquinia code per traffico intenso tra Torrimpietra cerveteri-ladispoli direzione Civitavecchia e più avanti code per incidente altezza Santa Severa sulla A1 Roma Napoli è stato risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra la diramazione Roma sud della uno e Valmontone verso Napoli permangono comunque code sulla diramazione Roma Sud a partire da Tor Vergata e sulla A1 a partire dalle 24 e ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 dove ci sono code tra la tangenziale est e il raccordo anulare verso... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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