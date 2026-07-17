Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 17 luglio 2026, si registrano code sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La segnalazione arriva da Astral Infomobilità, che monitora le condizioni del traffico. Non sono stati comunicati incidenti o lavori in corso, ma le congestioni coinvolgono principalmente le principali arterie della capitale e alcune strade di collegamento con Tarquinia. La circolazione resta rallentata, con i veicoli che si muovono a passo d’uomo in diverse zone.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di Roma Tarquinia code per traffico intenso tra Torre in Pietra cerveteri-ladispoli direzione Civitavecchia più avanti code per incidente altezza Santa Severa prestare attenzione e sulla A1 Roma Napoli è stato risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra la diramazione Roma sud della uno e Valmontone verso Napoli permangono comunque code sulla diramazione Roma Sud a partire da Tor Vergata e sulla A1 a partire dalla quattro e ci sposiamo sul tratto Urbano della A24 dove ci sono code dalla tangenziale est a Palmiro Togliatti in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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