Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 18 | 10

Da romadailynews.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 18:10 del 17 luglio 2026, si registrano code sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La segnalazione arriva da Astral Infomobilità, che monitora le condizioni del traffico. Non sono stati comunicati incidenti o lavori in corso, ma le congestioni coinvolgono principalmente le principali arterie della capitale e alcune strade di collegamento con Tarquinia. La circolazione resta rallentata, con i veicoli che si muovono a passo d’uomo in diverse zone.

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