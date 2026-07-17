Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-07-2026 ore 15 | 25

Da romadailynews.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il servizio di Astral Infomobilità segnala problemi sulla rete stradale di Roma e del Lazio il 17 luglio 2026 alle 15:25. Tra le criticità, ci sono rallentamenti e code sulla viabilità, in particolare sulla strada Napoli. La situazione potrebbe influenzare gli spostamenti dei cittadini e i trasporti locali. La rete stradale presenta congestioni che richiedono attenzione. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle cause o sulle aree specifiche interessate.

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Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla 1 Napoli dove è un incidente provoca code tra la diramazione Roma sud della uno e Valmontone verso Napoli prestare attenzione e ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 dove ci sono code a partire dalla tangenziale est fino a viale Palmiro Togliatti Verso il raccordo anulare Anche a causa di un incidente mentre nel tratto Roma Teramo della 24 il traffico è bloccato tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola sempre per incidente verso Teramo e ci spostiamo a Roma sul Raccordo Anulare in esterna cosa tratti tra Roma... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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