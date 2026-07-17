via francigena alternativa ecco il piano

Un nuovo percorso alternativo alla Via Francigena sarà creato nel territorio di Certaldo. L’obiettivo è promuovere il turismo lento e favorire lo sviluppo locale. Il progetto prevede l’individuazione di un itinerario complementare che si affianchi alla storica via di pellegrinaggio. La proposta mira a offrire un’alternativa per i camminatori e ad attirare visitatori nella zona. Non sono stati ancora comunicati dettagli sui tempi di realizzazione o sul tracciato definitivo.

Portare un cammino alternativo e complementare alla Via Francigena nel territorio comunale di Certaldo per valorizzare il turismo lento e creare nuove opportunità di sviluppo. È questo l’obiettivo dell’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Più Certaldo, approvato in consiglio comunale nei giorni scorsi. L’atto, presentato dai consiglieri comunali Andrea Ridi, Benedetta Manetti, Ilaria Nogara e Carlo Stella, impegna il sindaco e la giunta a valutare la possibilità di intraprendere l’iter per l’istituzione ed il riconoscimento di una variante locale (“o preferibilmente regionale“) al tracciato ufficiale della Via Francigena che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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