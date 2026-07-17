I biglietti per la 27esima edizione del 'Sant’Elpidio Jazz Festival' sono disponibili nelle biglietterie del circuito AmatVivaticket, presso il Teatro Cicconi e online su vivaticket.com. La manifestazione inizia domenica 26 luglio con l’esibizione di Simona Molinari.

Sono in vendita nelle biglietterie del circuito AmatVivaticket, alla biglietteria del Teatro Cicconi (tel. 347 6467171) e su vivaticket.com biglietti e abbonamenti per la 27esima edizione del ’Sant’Elpidio Jazz Festival’, che si apre domenica 26 luglio con Simona Molinari. La rassegna poi proseguirà il 26 luglio e il 28 luglio con Mafalda Minnozzi a Villa Baruchello (Porto Sant’Elpidio); il 30 luglio al parco astronomico di Castellano col trio del pianista Benito Gonzales (ore 19,30). Domenica 2 agosto protagonisti in Piazza Matteotti Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani il Quintetto Gigli e l’arpa di Lucia Galli in ‘Puccini goes Jazz’, mentre il 5 agosto toccherà al quartetto di Roberto Gatto con Pietro Tonolo in un concerto dedicato ai 100 anni di Miles Davis e di John Coltrane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Verso il ’Jazz Festival’. In vendita i biglietti. Apre Simona Molinari

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