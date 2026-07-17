Un ventilatore da soffitto in stile tropicale è stato installato in una stanza, sostituendo l’uso dell’aria condizionata. Il nuovo elemento decorativo richiama un’atmosfera eco-chic, con pale che ricordano il paesaggio esotico. La scelta si è concentrata sul soffitto, spesso trascurato nell’arredo, che ora si presenta come protagonista. La plafoniera è rimasta semplice, lasciando spazio al ventilatore come dettaglio distintivo.

Life&People.it Il soffitto è probabilmente la superficie più trascurata di ogni progetto d’arredo, lo si dipinge di bianco, si illumina con un plafoniere anonimo e poi si dimentica. Nel frattempo le pareti, i pavimenti e i mobili ricevono tutta l’ attenzione progettuale. Il ruolo del ventilatore da soffitto in legno nel design cambia la gerarchia visiva con struttura aerodinamica; lo sguardo si sposta verso l’alto, l’elemento firma l’intera stanza di ricordi coloniali e contemporanei allo stesso tempo. Dall’industriale al domestico: la reinvenzione del ventilatore da soffitto. Per decenni il ventilatore a pale ha avuto un’identità precisa e poco raffinata che si componeva di pale in metallo o in plastica scura, motore rumoroso e un’estetica da ufficio e da veranda tropicale – anche un po’ démodé -. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Ventilatore da soffitto: il ritorno dell’eco-chic tropicale contro l’aria condizionata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo, meglio il ventilatore o l’aria condizionata? Cosa dicono gli esperti su quando e come usarliGli esperti consigliano di preferire il ventilatore rispetto all’aria condizionata per ridurre il consumo energetico e i rischi di surriscaldamento.

Leggi anche: Caldo record, la rivincita del ventilatore: in Europa batte l’aria condizionata

Temi più discussi: Migliori ventilatori: guida all’acquisto (luglio 2026); BlitzWill BW-CFL3B: Il Ventilatore da Soffitto Smart che Unisce Stile e Tecnologia; Video - Credevi fosse passato di moda? Il ventilatore da soffitto Leroy Merlin è tornato protagonista; Ventilazione personale, dai mini ventilatori ai collari refrigeranti: i gadget tascabili che aiutano ad affrontare il caldo.

Puoi quasi sentire il rumore del ventilatore a soffitto e il fruscio delle cicale nelle ortensie. Scommetto che ha anche una tazza alta e fresca da bere sul tavolo accanto a lei. #SallyStorch artista americana contemporanea. Estate in veranda #SallyStorch x.com

Chiunque viva in una casa di recente costruzione, ha installato un ventilatore nella camera da letto e riesce davvero a ridurre il caldo senza aria condizionata? reddit

Miglior Ventilatore da Soffitto (Silenzioso e con Luce) del 2026Negli ultimi anni, i ventilatori da soffitto sono tornati al centro dell’attenzione come alternativa concreta al condizionatore, soprattutto per chi cerca una soluzione più sostenibile e meno ... hdblog.it

Ventilatore da soffitto DREO, sconto del 15%: un solo dispositivo per aria e luceIl ventilatore da soffitto DREO da 132 cm con luce LED regolabile, 12 velocità e controllo smart è in offerta su Amazon. hdblog.it