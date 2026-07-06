Caldo record la rivincita del ventilatore | in Europa batte l’aria condizionata
ROMA – Temperature vicino ai 40°C, caldo record per giorni, poi settimane e infine mesi. Le estati nel vecchio continente e non solo sono sempre più torride: per le aziende europee la soluzione è il ventilatore, preferito al condizionatore in sei degli otto Paesi analizzati dal report del rivenditore online Alibaba. Più che i bisogni dei consumatori però, a guidare le scelte delle imprese sono considerazioni e vincoli pratici. I motivi della scelta Gli acquisti B2b effettuati sulla piattaforma segnalano un incremento delle vendite dei ventilatori portali superiore a quello dei condizionatori. A spingere le preferenze, secondo il portale,... 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Caldo record in città: uccellini e api cercano acqua e non la trovano. Bastano un sottovaso, dei sassi e 5 minuti sul tuo balcone per salvargli la vita. Scopri come ehabitat.it/2026/07/05/aiu… #caldo #animali #biodiversità x.com
Con il caldo record di questi giorni c'è chi prova a fare a meno del condizionatore. Tra i rimedi più efficaci c'è la ventilazione incrociata, un metodo semplice che sfrutta il ricambio naturale dell'aria Bastano pochi accorgimenti per cambiare la temperatura perce facebook
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Caldo record sull'Italia, arriva la settimana più rovente: temperature fino a 39 gradi e notti tropicali, città e regioni più colpiteL’Italia si prepara a una settimana di caldo estremo, con una nuova ondata caratterizzata da temperature elevate e notti ... msn.com
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