Caldo record la rivincita del ventilatore | in Europa batte l’aria condizionata

Da repubblica.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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ROMA – Temperature vicino ai 40°C, caldo record per giorni, poi settimane e infine mesi. Le estati nel vecchio continente e non solo sono sempre più torride: per le aziende europee la soluzione è il ventilatore, preferito al condizionatore in sei degli otto Paesi analizzati dal report del rivenditore online Alibaba. Più che i bisogni dei consumatori però, a guidare le scelte delle imprese sono considerazioni e vincoli pratici. I motivi della scelta Gli acquisti B2b effettuati sulla piattaforma segnalano un incremento delle vendite dei ventilatori portali superiore a quello dei condizionatori. A spingere le preferenze, secondo il portale,... 🔗 Leggi su Repubblica.it

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