Venezuela Usa pronti ad assumere l’amministrazione temporanea

Gli Stati Uniti si preparano a assumere un’amministrazione temporanea in Venezuela, con l’obiettivo di facilitare la ricostruzione dopo il terremoto che ha causato circa 5.000 vittime. La decisione sarebbe motivata dalla volontà di offrire al paese un’alternativa più efficace per la gestione dell’emergenza e della ripresa. La mossa è stata annunciata ufficialmente come una risposta alle necessità di stabilizzare la regione e supportare le operazioni di soccorso.

La mossa sarebbe stata ufficialmente giustificata con la necessità – secondo Washington – di fornire al popolo sudamericano un’alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5mila morti. E soprattutto per preparare il terreno alle elezioni, dopo la cattura del presidente in carica Nicolas Maduro e l’instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense Abc, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di tremila tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture, della pianificazione urbana e nella logistica.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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