Il mega yacht lungo 117 metri e alto 32 metri è ormeggiato in Riva Sette Martiri a Venezia. L’imbarcazione, chiamata Boardwalk, appartiene a un ambasciatore americano e ha fatto il suo ingresso nel porto locale. La nave si trova stabilmente ancorata nel bacino, visibile dalla passeggiata pubblica. Nessun altro dettaglio sulla presenza o attività a bordo è stato comunicato.

È arrivato a Venezia il mega yacht, Boardwalk, dell’ambasciatore americano in Italia Tilman Fertitta. L’imbarcazione, lunga 117 metri e alta 32, è ormeggiata in Riva Sette Martiri. Lo yacht è strutturato con 6 ponti e può contare su due eliporti, uno a prua e uno poppa. A bordo anche due piscine, un beach club, una palestra e un’area relax a bordo acqua. L’arrivo in laguna del Boardwalk ha creato diverse polemiche con Avs che ha denunciato: “Mentre città come Torino, Milano, Roma, Napoli non hanno volanti di polizia adeguate per fare prevenzione e garantire sicurezza ai cittadini e alle cittadine, il ministero dell’Interno invia solo per Venezia 50 unità di polizia a protezione di Fertitta e più di cento per il resto del suo tour insieme a decine di unità aereo navali della polizia costiera, di Stato e della guardia di finanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Venezia, arrivato il mega yacht dell'ambasciatore americano Tilman Fertitta

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Fertitta, l'ambasciatore Usa miliardario a Venezia: in riva dei Sette martiri il mega yacht

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