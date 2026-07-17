Un’area della pianura ferrarese sta diventando il cuore di un progetto di sviluppo in Africa. Si tratta di un investimento agricolo che include anche la costruzione di infrastrutture e programmi di formazione. Il progetto combina l’utilizzo di tecnologia e persone, con l’obiettivo di creare un modello di crescita sostenibile. La presenza di questa iniziativa si fa strada nel continente africano, portando con sé un approccio integrato alla crescita agricola.

C’è un pezzo della pianura ferrarese che sta mettendo radici nel cuore dell’Africa. Non è soltanto un investimento agricolo, ma un progetto che punta a esportare un modello di sviluppo costruito sulla terra, sulle infrastrutture e sulla formazione. La prima BFuture Farm di BF Spa, nella regione del Niari, nella Repubblica del Congo, sarà inaugurata il prossimo ottobre, ma i risultati sono già tangibili. E proprio da Jolanda, dove il gruppo ha voluto presentare il primo bilancio dell’iniziativa ieri mattina, emerge la fotografia di un progetto destinato a diventare uno dei simboli del Piano Mattei. L’intervento interessa un’area di diecimila ettari e ha già consentito il recupero di circa 6 mila ettari di terreni, dei quali oltre mille sono entrati in produzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vecchioni: "Resteremo agricoltori": "BF, sistema di persone e tecnologia"

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