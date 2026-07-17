Vasto incendio di bosco nello Spezzino famiglia evacuata e fumo in un’intera vallata

Da lanazione.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un vasto incendio boschivo si è sviluppato nel tardo pomeriggio di giovedì nella zona di Groppo, nel territorio di Sesta Godano. Le fiamme hanno interessato un’area di vegetazione e si sono avvicinate a diverse case, costringendo alcune famiglie a evacuare. Il fumo si è diffuso in tutta la vallata, creando una densa coltre nell’aria. Le squadre di emergenza sono al lavoro per contenere le fiamme.

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Sesta Godano, 17 luglio 2026 – Apprensione nell'entroterra spezzino. Dal tardo pomeriggio di giovedì, un violento incendio boschivo sta interessando la località di Groppo di Sesta Godano, spingendosi pericolosamente a ridosso di alcune abitazioni. I vigili del fuoco del comando provinciale della Spezia e le forze antincendio sono impegnati in una corsa contro il tempo per arginare il fronte del fuoco, in un intervento che si preannuncia ancora lungo. Due i Canadair che sono impegnati, insieme a un elicottero regionale. L’incendio ha minacciato alcune case. Per precauzione, una famiglia di tre persone è stata evacuata.  Dispiegamento di forze massiccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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