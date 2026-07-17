Vannacci ha annunciato che Mario Roggero non sarà candidato nelle liste di Futuro Nazionale. La decisione è stata comunicata senza specificare i motivi, ma si è precisato che Roggero sarà comunque sostenuto in altri modi. La comunicazione è avvenuta tramite un messaggio ufficiale, senza ulteriori dettagli su eventuali alternative o future collaborazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nessuna candidatura in Futuro Nazionale. Mario Roggero non sarà candidato nelle liste di Futuro Nazionale. A chiarirlo è stato il leader del movimento, Roberto Vannacci, che ha spiegato la posizione del partito in merito al gioielliere condannato per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo durante una rapina. Interpellato sull’argomento, Vannacci ha dichiarato che il movimento intende offrire il proprio sostegno a Roggero attraverso iniziative diverse dalla candidatura politica, prendendo le distanze da quelle che ha definito pratiche riconducibili alla sinistra. Il sostegno attraverso iniziative legislative. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Vannacci esclude la candidatura di Roggero: «Lo sosterremo in altri modi»

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