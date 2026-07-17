Il 17 luglio 2026, un insegnamento religioso sottolinea che la misericordia deve precedere le regole. Gesù afferma che il sabato è al servizio dell’uomo, non una legge rigida da seguire senza cuore. Dio valuta il cuore e non un’osservanza meccanica delle norme, evidenziando l’importanza di compassione e amore nelle azioni.

Gesù insegna che la misericordia viene prima delle regole. Il sabato è al servizio dell’uomo, non il contrario: Dio guarda il cuore, non un’osservanza priva di amore e compassione. In quel tempo, Gesù passò, in giorno di sabato, fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide, quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell’offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 17 luglio 2026: Gesù chiarisce il concetto di fedeltà alle regole

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Daily Gospel: Wednesday, July 15, 2026 - Matthew 11:25-27 - Catholic Bible

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