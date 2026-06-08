Centro Sociale vandalizzato nella notte | arredi distrutti e pareti imbrattate

Da anteprima24.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la notte, il Centro Sociale di Ospedaletto d’Alpinolo è stato vandalizzato. Sono stati distrutti arredi e le pareti sono state imbrattate con graffiti. Nessuno è rimasto ferito. La zona è stata messa sotto shock, e le forze dell’ordine stanno indagando sul caso. Non sono stati segnalati danni strutturali gravi, ma i costi di riparazione sono ancora da quantificare. La polizia ha già raccolto alcune testimonianze nella zona.

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Tempo di lettura: 2 minuti Durante la notte, il Centro Sociale di Ospedaletto d’Alpinolo, situato ai piedi del Santuario di Montevergine, è stato oggetto di atti vandalici. L’edificio, noto luogo di aggregazione per la comunità locale, è stato trovato con porte divelte, vetrate infrante, arredi danneggiati e pareti coperte di scritte. L’incursione è stata rilevata nella mattinata da un operaio. Quest’ultimo haimmediatamente segnalato l’accaduto all’ufficio tecnico comunale e alla polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili del gesto, almeno tre, si sarebbero introdotti nell’edificio forzando la vetrata posteriore. Sul posto sono state rinvenute alcune spatolepresumibilmente utilizzate per provocare i principali danni riscontrati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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