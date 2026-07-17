Valsa Group inizio tosto Trento in casa alla prima

Da sport.quotidiano.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Valsa Group ha iniziato con una vittoria in trasferta, battendo la squadra di casa alla prima giornata. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-1, con punti decisivi nel quarto set. La squadra ospite ha dominato nel primo e nel terzo set, mentre il team locale ha reagito nel secondo, ma non è riuscito a recuperare. Nessun infortunio segnalato, e le due squadre si preparano per la prossima gara.

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Nel giorno in cui Claudio Durigon, vice segretario e senatore della Lega per Salvini premier, diventa presidente della Lega Pallavolo sostituendo Massimo Righi ("con Righi da subito si è creato un rapporto di stima e di amicizia, mi ha fatto capire quanto lavoro, competenza e passione ci siano dietro una realtà che spesso si conosce solo per i risultati sul campo"), ecco che come ultimo atto della tre giorni bolognese di chiusura del volley mercato vengono pubblicati i calendari per la stagione 20262027. Una stagione che comincerà tardi, il 18 ottobre dopo gli Europei, e che per la Valsa Group Modena Volley avrà quattro turni iniziali infernali: Trento, Piacenza, Verona e Lube una dietro l’altra con la conferma del formato asimmetrico proposto la scorsa stagione, con il girone d’andata diverso da quello di ritorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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