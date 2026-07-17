Valsa Group ha iniziato con una vittoria in trasferta, battendo la squadra di casa alla prima giornata. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-1, con punti decisivi nel quarto set. La squadra ospite ha dominato nel primo e nel terzo set, mentre il team locale ha reagito nel secondo, ma non è riuscito a recuperare. Nessun infortunio segnalato, e le due squadre si preparano per la prossima gara.

Nel giorno in cui Claudio Durigon, vice segretario e senatore della Lega per Salvini premier, diventa presidente della Lega Pallavolo sostituendo Massimo Righi ("con Righi da subito si è creato un rapporto di stima e di amicizia, mi ha fatto capire quanto lavoro, competenza e passione ci siano dietro una realtà che spesso si conosce solo per i risultati sul campo"), ecco che come ultimo atto della tre giorni bolognese di chiusura del volley mercato vengono pubblicati i calendari per la stagione 20262027. Una stagione che comincerà tardi, il 18 ottobre dopo gli Europei, e che per la Valsa Group Modena Volley avrà quattro turni iniziali infernali: Trento, Piacenza, Verona e Lube una dietro l’altra con la conferma del formato asimmetrico proposto la scorsa stagione, con il girone d’andata diverso da quello di ritorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Trento.

© Sport.quotidiano.net - Valsa Group, inizio tosto. Trento in casa alla prima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Valsa Group Rossini: "C’è voglia di scudetto"Il libero che ha giocato con la squadra modenese ha scritto sui social un messaggio di ringraziamento, salutando la pallavolo.

Valsa Group Sul mercato è sfida Sani-OrioliNel giorno dedicato alle partite delle Nazionali, si è aperta una sfida di mercato tra Valsa Group e Sani-Orioli.