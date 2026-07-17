A Vallo di Lauro, quattro persone sono indagate in relazione ai fondi del PNRR destinati alle scuole. Le autorità hanno condotto un’indagine approfondita sulla gestione di questi fondi, nell’ambito di controlli più ampi sulle spese pubbliche. Le verifiche sono state effettuate dalla Guardia di Finanza di Baiano, sotto la supervisione del Comando Provinciale di Avellino.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli volti a prevenire e reprimere le violazioni in materia di spesa pubblica e PNRR, i finanzieri della Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano, sotto la guida del Comando Provinciale di Avellino, hanno concluso un’articolata attività di indagine sul territorio. L’operazione ha interessato due istituti comprensivi situati nel Vallo di Lauro e ha riguardato l’utilizzo dei finanziamenti erogati nel 2022 per il programma “Scuola 4.0”, finalizzato alla modernizzazione digitale degli ambienti didattici, per un valore complessivo di 112.568,00 euro. L’ispezione delle Fiamme Gialle ha fatto emergere gravi e diffuse violazioni dei requisiti essenziali previsti dalla normativa per l’ottenimento e il mantenimento del beneficio economico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vallo di Lauro, ombre sui fondi PNRR per le scuole: quattro indagati

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