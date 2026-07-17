Alla seconda udienza del processo per il femminicidio di una donna uccisa con 19 coltellate dal marito, la madre della vittima ha lasciato l’aula senza guardare in faccia il marito. La donna, molto provata, ha spiegato di non aver voluto affrontare il marito durante l’udienza e di essere uscita dall’aula. La vicenda riguarda il delitto avvenuto il 18 marzo.

Lia Ventura è arrivata molto provata in tribunale a Bergamo per l'udienza per il femminicidio di sua figlia, uccisa il 18 marzo dal marito con 19 coltellate. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Valentina Sarto uccisa dal marito, la mamma all'udienza: «Non l'ho voluto guardare in faccia, sono uscita dall'aula»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Valentina Sarto uccisa dal marito, il nuovo compagno: La picchiava e minacciava - Vita in diretta

Notizie e thread social correlati

Valentina Sarto uccisa dal marito, al via a Bergamo in Corte d’Assise il processo per femminicidio: sì al giudizio immediatoIl processo per il femminicidio di Valentina Sarto si terrà in Corte d’Assise, con la prima udienza prevista per il 15 settembre.

Femminicidio di Valentina Sarto, il marito Vincenzo Dongellini chiede la perizia psichiatricaL’uomo accusato di aver ucciso la moglie con 19 coltellate ha chiesto una perizia psichiatrica.

Temi più discussi: Valentina Sarto uccisa dal marito, al via a Bergamo in Corte d’Assise il processo per femminicidio: sì al giudizio immediato; Valentina Sarto uccisa dal marito, la mamma all'udienza: Non l'ho voluto guardare in faccia, sono uscita dall'aula; Teresa Stabile uccisa a Samarate dal marito Vincenzo Gerardi, il pm: Ergastolo unica richiesta possibile; Manager accoltellata in Gae Aulenti a Milano, Vincenzo Lanni era lucido: contestata la premeditazione.

Bergamo, femminicidio di Valentina Sarto, la madre: Mi aspetto il massimo della pena. Niente rito abbreviato per DongelliniNon ce la faccio, è dura. Lia Ventura esce dall’aula al secondo piano prima che l’udienza finisca. Ha una bottiglietta di acqua fresca appoggiata al collo e l’espressione provata. La mamma di ... bergamo.corriere.it

Valentina Sarto uccisa dal marito, al via a Bergamo in Corte d’Assise il processo per femminicidio: sì al giudizio immediatoll suo caso è tra i primi in Italia in cui viene contestato il reato introdotto a novembre, con l’aggravante dei maltrattamenti: l’imputato rischia l’ergastolo ... msn.com