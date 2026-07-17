Il processo per il femminicidio di Valentina Sarto si terrà in Corte d’Assise, con la prima udienza prevista per il 15 settembre. La richiesta di giudizio immediato è stata accolta dal pubblico ministero, che aveva concluso le indagini con questa istanza.

Bergamo, 17 luglio 2026 – Il processo per il femminicidio di Valentina Sarto si farà in Corte d’Assise, prima udienza il 15 settembre. Accolta la richiesta del pubblico ministero Mele (titolare del fascicolo) che al termine delle indagini aveva sollecitato il giudizio immediato. Si arriva a questa decisione dopo l’udienza preliminare davanti al giudice Garufi. L’avvocato della difesa, Stefania Battistelli, aveva chiesto che il processo fosse celebrato in abbreviato, subordinato a una perizia psichiatrica sull’imputato, Vincenzo Dongellini, 49 anni (presente in aula), attualmente detenuto nel carcere di Monza, accusato di aver colpito la moglie Valentina, 41 anni, con 19 coltellate nella notte del 18 marzo nell’appartamento di via Pescaria, in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Valentina Sarto uccisa dal marito, al via a Bergamo in Corte d’Assise il processo per femminicidio: sì al giudizio immediato

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