Val Brembana sempre in coda | Siamo stanchi

Notizia in breve

Il Comitato viabilità della Val Brembana ha organizzato una nuova protesta, sottolineando la stanchezza per la mancanza di interventi sulla strada Paladina-Sedrina. La richiesta riguarda la realizzazione del terzo lotto, che da tempo è oggetto di attese e richieste. La protesta si è svolta a San Pellegrino, con partecipanti che hanno evidenziato l’insoddisfazione per i ritardi accumulati. Nessuna modifica o nuova decisione è stata annunciata nelle ultime ore.