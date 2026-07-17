Val Brembana sempre in coda | Siamo stanchi
Il Comitato viabilità della Val Brembana ha organizzato una nuova protesta, sottolineando la stanchezza per la mancanza di interventi sulla strada Paladina-Sedrina. La richiesta riguarda la realizzazione del terzo lotto, che da tempo è oggetto di attese e richieste. La protesta si è svolta a San Pellegrino, con partecipanti che hanno evidenziato l’insoddisfazione per i ritardi accumulati. Nessuna modifica o nuova decisione è stata annunciata nelle ultime ore.
SAN PELLEGRINO (Bergamo) Nuova protesta del Comitato viabilità della Val Brembana che si batte per la realizzazione della Paladina-Sedrina, terzo lotto della Tangenziale Sud di Bergamo, attesa da 30 anni per risolvere la disastrata viabilità della zona: mercoledì il governatore della Lombardia Attilio Fontana è stato accolto con uno striscione - "Siamo stanchi. Sempre in coda a perdere tempo e denaro" - posizionato nel punto più alto della viabilità Brembana, ai 1992 metri del Passo San Marco. Fontana arrivava dalla Valtellina e ha raggiunto la Val Brembana per la presentazione dei progetti relativi alle Aree interne, ovvero il recupero dell’ex colonia Selmo a Piazza Brembana, che diventerà centro polifunzionale, e la demolizione dell’ex albergo alla Conca dell’Alben di Oltre il Colle, dove sorgerà un centro a servizio del turismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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