Vadym Iermolaiev, imprenditore ucraino, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo l’attentato davanti alla sua casa nel Principato di Monaco. Ha accusato l’intelligence militare ucraina di aver organizzato l’attacco. Iermolaiev ha descritto di essere stato ferito durante l’aggressione, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità o sui responsabili. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle indagini in corso.

Vadym Iermolaiev, l’imprenditore ucraino sopravvissuto a un attentato subito davanti alla sua abitazione, nel Principato di Monaco, ha accusato l’intelligence militare di Kiev di aver organizzato l’aggressione. Nella sua prima dichiarazione pubblica dopo l’esplosione che ha scosso Montecarlo, il magnate ha ribadito come, secondo lui, dietro il tentativo di assassinio —che lo ha lasciato ferito— vi siano ufficiali in servizio ed ex ufficiali del GUR. «Sulla base degli elementi investigativi in??nostro possesso, non abbiamo dubbi che ufficiali in servizio della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina, comunemente nota come GUR, siano stati direttamente coinvolti in questo tentativo di omicidio», ha affermato l’imprenditore in una nota diffusa dai suoi legali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Vadym Iermolaiev ha parlato per la prima volta dopo l’attentato subito nel Principato di Monaco, e ha accusato l’intelligence ucraina

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