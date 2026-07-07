Anastasiia Berezovska la donna sospettata dell’attentato all’oligarca ucraino Vadym Iermolaiev nel Principato di Monaco è stata trovata morta

La donna sospettata di aver compiuto l’attentato con esplosivo che ha ferito gravemente un oligarca ucraino e la sua famiglia nel Principato di Monaco è stata trovata morta nei pressi di Kiev. È stata uccisa con un colpo d’arma da fuoco alla testa.

Anastasiia Berezovska, la donna sospettata di aver compiuto l’attentato dinamitardo della scorsa settimana nel Principato di Monaco, che ha ferito gravemente l’oligarca ucraino Vadym Iermolaiev e la sua famiglia, è stata trovata morta, uccisa da un colpo d’arma da fuoco alla testa, nei pressi di Kiev. La procura ucraina ha reso noto che le forze dell’ordine hanno arrestato due uomini in relazione alla vicenda: si tratta di un ufficiale dell’intelligence militare ucraina (HUR) e un ex appartenente alle forze dell’ordine. Venerdì, l’ Interpol aveva emesso una red notice per la trentanovenne, cittadina ucraina di lingua tedesca. L’avviso –una... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Attentato a Montecarlo, uccisa a Kiev la donna sospettata del tentato omicidio di Ermolaev

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