Dal maltrattamento istituzionale alla responsabilità condivisa
Il 29 si terrà una conferenza dedicata alle conseguenze del maltrattamento istituzionale e alla responsabilità condivisa. L'evento approfondirà cosa succede quando sistemi e servizi di protezione falliscono nel loro ruolo, causando ulteriori sofferenze. Verranno analizzati casi in cui istituzioni e professionisti non riescono a riconoscere o ascoltare le vittime, contribuendo involontariamente al danno. La discussione si concentrerà su come migliorare le pratiche e le responsabilità nel settore.
Che cosa accade quando il danno nasce proprio nei luoghi deputati alla protezione? Che cosa succede quando sistemi, servizi, istituzioni o professioni nate per tutelare non riescono a vedere, ascoltare, interrogarsi, o finiscono — anche involontariamente — per produrre ulteriore sofferenza?Il 29. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Giuseppe Aversa: Dal maltrattamento istituzionale alla responsabilità condivisa, Firenze 29 maggio
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