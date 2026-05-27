Dal maltrattamento istituzionale alla responsabilità condivisa

Notizia in breve

Il 29 si terrà una conferenza dedicata alle conseguenze del maltrattamento istituzionale e alla responsabilità condivisa. L'evento approfondirà cosa succede quando sistemi e servizi di protezione falliscono nel loro ruolo, causando ulteriori sofferenze. Verranno analizzati casi in cui istituzioni e professionisti non riescono a riconoscere o ascoltare le vittime, contribuendo involontariamente al danno. La discussione si concentrerà su come migliorare le pratiche e le responsabilità nel settore.