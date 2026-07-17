In Texas, imponenti inondazioni hanno causato l'interruzione di una strada a causa di un fiume di fango. Decine di automobilisti sono rimasti bloccati e alcune persone sono state tratte in salvo dai soccorritori. Almeno una persona è deceduta, secondo quanto dichiarato dal governatore statale. La priorità delle autorità è stata focalizzata sui salvataggi e sulla tutela delle persone coinvolte. La situazione rimane critica in alcune zone del territorio.

Decine di automobilisti bloccati o persone intrappolate in casa sono state salvate dai soccorritori in Texas, colpito da gravissime inondazioni. Almeno una persona è morta, ha dichiarato il governatore Greg Abbott: “La nostra priorità assoluta è salvare vite umane”, ha affermato il politico. Dopo giorni di piogge torrenziali, il Servizio Meteorologico Nazionale ha dichiarato che una “grande e letale ondata di piena” si è abbattuta lungo lo stesso fiume devastato da alluvioni improvvise l’estate scorsa, quando due dozzine di bambini e animatori hanno perso la vita al Camp Mystic. Proprio come l’anno scorso, le inondazioni sono arrivate nel cuore della notte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, inondazioni improvvise in Texas: la strada interrotta da un fiume di fango

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Flash flooding swamps Central Texas roads, strands drivers

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