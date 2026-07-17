Raid iraniani hanno colpito infrastrutture e basi statunitensi in Medio Oriente. Contestualmente, decine di aerei cisterna sono partiti verso Israele. La tensione tra i due paesi si intensifica, con attacchi e spostamenti di truppe e mezzi militari. Nessuna delle parti ha ancora annunciato cessate il fuoco o negoziati, mentre il rischio di escalation aumenta.

Stati Uniti e Iran alzano il livello dello scontro mettendo nel mirino rispettivamente le infrastrutture della Repubblica islamica e le basi americane in Medio Oriente, allontanando sempre di più la speranza di una soluzione diplomatica. Teheran ha accusato le forze di Donald Trump di aver colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e due ponti, con un bilancio di almeno otto morti e 20 feriti, secondo i media statali. Il regime ha denunciato inoltre raid sulle infrastrutture elettriche nel sud del Paese, a seguito dei quali ha invitato la popolazione a ridurre i consumi e a spegnere i condizionatori nonostante il caldo estremo. Le... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Usa e Iran, escalation senza freni: raid sulle infrastrutture e basi americane nel mirino. E Axios rivale: decine di aerei cisterna verso Israele

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Iran & US trade strikes, officials fear deal collapse: Sources

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