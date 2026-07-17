Usa a Kamel Ghribi il ' Global Leadership Award'

Da iltempo.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Kamel Ghribi, presidente di GKSD e vice presidente di un gruppo sanitario, ha ricevuto il “Global Leadership Award” durante un evento alla Library of Congress. L'occasione era legata alle celebrazioni del 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. La premiazione si è svolta il 15 luglio a Washington.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Washington, 15 lug. (Adnkronos) - Kamel Ghribi, Chairman di GKSD e Vicepresidente del Gruppo San Donato, insignito del “Global Leadership Award” alla Library of Congress durante le celebrazioni per il 250° anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti. L'evento ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico, finanziario, accademico e della società civile internazionale e ha visto come Keynote Speaker Eric Trump, che nel suo intervento ha affrontato i temi della leadership, della crescita economica e delle prospettive delle relazioni internazionali. Nel corso della serata sono stati poi conferiti i riconoscimenti a un selezionato gruppo di personalità internazionali che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali per leadership, spirito di servizio e capacità di generare un impatto positivo sulla società. 🔗 Leggi su Iltempo.it

usa a kamel ghribi il global leadership award
© Iltempo.it - Usa, a Kamel Ghribi il 'Global Leadership Award'
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GKSD Chairman Kamel Ghribi Wins Global Leadership Award in Washington DC Kamel Ghribi, chairman of

Video GKSD Chairman Kamel Ghribi Wins Global Leadership Award in Washington DC Kamel Ghribi, chairman of

Notizie e thread social correlati

Gruppo San Donato, a Kamel Ghribi il Global Leadership AwardKamel Ghribi ha ricevuto il Global Leadership Award, un riconoscimento internazionale dedicato a figure che si sono distinte in vari settori per...

Temi più discussi: Usa, a Kamel Ghribi il 'Global Leadership Award'; Gruppo San Donato a Kamel Ghribi il Global Leadership Award; Kamel Ghribi riceve a Washington il prestigioso Global Leadership Award Un riconoscimento internazionale importante.

kamel ghribi usa a kamel ghribiUsa, a Kamel Ghribi il 'Global Leadership Award'Ghribi, chairman di GKSD e vicepresidente del Gruppo San Donato, premiato alla Library of Congress durante le celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti: 'Sono grato, lo ... adnkronos.com

kamel ghribi usa a kamel ghribiGruppo San Donato, a Kamel Ghribi il Global Leadership AwardKamel Ghribi è stato insignito del Global Leadership Award, il riconoscimento conferito a personalità ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web