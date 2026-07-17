La Commissione europea mantiene il limite sui concimi, nonostante le promesse di un alleggerimento. Ursula von der Leyen ha annunciato un passo avanti, ma anche un ritorno indietro, rendendo più costoso produrre e lavorare in Europa. La decisione riguarda ancora le restrizioni sui fertilizzanti, creando difficoltà per gli allevatori e le imprese agricole. La questione rimane aperta con le nuove misure che continuano a influenzare il settore.

La baronessa Ursula von der Leyen deve avere affinità con i gamberi perché sulle follie del Green deal fa un passo avanti promettendo qualche alleggerimento e tre indietro facendo diventare sempre più oneroso produrre e lavorare in Europa. Oggi a Bruxelles c’è un appuntamento decisivo: si parla di Ets, i famigerati certificati a pagamento per emettere Co2. Non c’è associazione imprenditoriale che non abbia scritto alla Commissione per dire: è un balzello che uccide la nostra competitività. Ma la baronessa ha fatto finta di niente.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ursula ha preso in giro ancora i nostri allevatori: resta il limite sui concimi

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